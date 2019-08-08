Москва, 8 августа, 2019, 11:37 — ИА Регнум. В Госдуме предостерегли от эксперимента по автоматической проверке наличия полиса ОСАГО, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

Депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов обратились к замглавы правительства РФ Михаилу Акимову с просьбой не допустить роста социальной напряженности среди водителей в связи с тестированием автоматической проверки наличия полиса ОСАГО при помощи дорожных камер.

Камеры работают в тестовом режиме: штрафы автовладельцам не отправляются, а присылаются информационные письма о том, что сведений по ОСАГО на их машину в базе Российского союза автостраховщиков (РСА) не имеется.

Таким образом, водители получают тайм-аут на проверку страховки. После завершения тестирования нарушители будут оштрафованы на 800 рублей.

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Однако в Госдуме считают проведение эксперимента преждевременным.

«Нужно навести порядок в базе РСА; камеры предназначены для выявления других правонарушений (скорость, выделенка и т. п., но не ОСАГО), соответственно, документацию на камеры нужно переделывать, сертифицировать их для выявления именно этого нарушения», — отмечают парламентарии.

Также остается неясно, сколько раз привлекать автовладельца к административной ответственности — один раз или же с каждой камеры, потому что если с каждой, то можно просто забыть продлить ОСАГО — и за день получить «целый мешок штрафов», указали они.

В ЛДПР настаивают на введении механизма обжалования в электронном виде принятых постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных комплексами видеофиксации.

Вместе с тем на рассмотрении Госдумы находится законопроект, согласно которому за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.