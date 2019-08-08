Анкара, 8 августа, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Кровь Османа Кёсе, служащего турецкого генерального консульства в Эрбиле, убитого в результате подлого нападения, не останется не отмщенной. Мы полны решимости, для того чтобы вышвырнуть из Ирака гнойник, именующий себя Рабочей партией Курдистана».

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, РеджепТайип Эрдоган отметил, что проводимая на севере Ирака контртеррористическая операция «Коготь» с успехом продвигается к достижению поставленных целей, а Турция едина с властями Ирака и Ирана в своем стремлении бороться с терроризмом в регионе».

Турецкий лидер добавил, что Турции в ее борьбе оказывают поддержку центральное правительство Ирака в Багдаде и Курдская региональная автономия, и сообщил, что террористы Рабочей партии Курдистана, убившие сотрудника генерального консульства в Эрбиле, были задержаны, а организаторы нападения — нейтрализованы в результате контртеррористической операции.