Великий Новгород, 8 августа, 2019, 11:34 — ИА Регнум. В Новгородской области, по данным Новгородстата, цены на хлеб за неделю — с 29 июля по 5 августа — выросли, но незначительно. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, новые данные о ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости Новгородстат опубликовал сегодня, 8 августа.

3268zauber Хлебобулочные изделия

По данным ведомства, хлеб ржано-пшеничный и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов вцелом по Новгородской области стали дороже менее, чем на один процент. В Великом Новгороде хлеб ржано-пшеничный подорожал на 0,03%.

Ведомство указывает средние цены за 1 кг хлеба по данным на 29 июля и 5 августа: хлеб ржаной и ржано-пшеничный подорожал с 62,74 рубля за 1 кг до 62,8 рубля (в Великом Новгороде — с 66,41 рубля до 66,43 рубля). Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов в целом по Новгородской области подорожали с 75,77 рубля за 1 кг до 75,85 рубля за килограмм, в Великом Новгороде остались на прежнем уровне: 81,14 рубля за килограмм.

При этом отмечается, что больше всего из товаров первой необходимости за неделю подорожал картофель — на 4,7%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Росстат заявил, что цены на хлеб в 2019 году достигли максимальных с 2009 года — за полгода она выросли на 7,7%.