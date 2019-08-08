Анкара, 8 августа, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь правящей «Партии справедливости и развития» Турции Омер Челик заявил о всеобщем согласии с тем, что ситуация на севере Сирии является для Турции вопросом национальной безопасности и отметил, что, несмотря на это, многие не могут избежать ошибочного понимания проблемы.

Турецкие и американские войска участвуют в совместном патрулировании территории. Сирия

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Омер Челик подчеркнул: «Мы вполне можем понять такой подход со стороны иностранцев, однако «Народно-республиканская партия» не перестает нас удивлять. Их руководство заявляло относительно наших приготовлений на восточном берегу Евфрата, мол, разве на носу выборы, что мы пытаемся сбить с толку наивных? Это явилось в высшей степени недальновидной и оскорбительной в отношении национальной безопасности страны формулировкой».

Пресс-секретарь добавил: «Сбивает с толку как раз подобный переход к простой полемике. Почему в то время, как мы предпринимаем все меры для обеспечения национальной безопасности, у их руководства подскакивает давление? Чем дальше, тем больше это начинает обращать на себя внимание».