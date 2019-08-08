Анкара, 8 августа, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Заместитель председателя парламентской фракции Партии националистического движения Турции Эркан Акчай заявил: «В вопросе безопасности своего народа Турция не идет на компромиссы. Мы настроены решительно. На нашей 911-километровой границе с Сирией ведется работа по установлению на ее протяженности мира».

Иван Шилов ИА REGNUM Граница Турции

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Эркан Акчай отметил: «В ходе операции «Коготь» мы также раздавили несколько гнезд террористов. В самые кратчайшие сроки их остатки будут полностью и бесповоротно удалены из региона».

Политик добавил: «Боевики, называющие себя Рабочей партией Курдистана, больше всего угрожают Турции и территориальной целостности Сирии. К тому же США поставляют им десятки тысяч единиц оружия и боеприпасов. Подобное положение вещей является слишком серьезной угрозой миру в регионе и безопасности нашей страны».