Анкара, 8 августа, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп заявил, что система, построенная после завершения Второй Мировой, сама себя исчерпала, и отметил: «В том мире все решалось мнениями лидеров двух противостоящих блоков — СССР и США. ООН, являющаяся выражением такого порядка, поддерживала статус-кво».

Tbmm.gov.tr Мустафа Шентоп

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Шентоп подчеркнул: «Всем известно, что на глобальном уровне эта организация является объектом постоянных жалоб. Мы становимся свидетелями использования ею политики двойных стандартов применительно к странам и конфликтам».

Политик добавил: «Фраза нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что мир больше пяти стран, в этом свете полностью правомерна. Поэтому современным миром нельзя управлять посредством организаций, закрепивших возникший после Второй Мировой войны порядок».