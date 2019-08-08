Махачкала, 8 августа, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Межведомственная комиссия по сокращению количества объектов незавершенного строительства будет создана в Дагестана. В её задачи будет входить подготовка материалов и предложений для достраивания и сдачи объектов, либо их ликвидации в случае невозможности завершения их возведения, передаёт 8 августа корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Долгострой

Правительство республики уже утвердило положение о деятельности комиссии. Организацией и вопросами материально-технического обеспечения её работы займётся региональное министерство экономики и территориального развития.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Счетная палата России выявила в Дагестане 387 объектов незавершенного строительства. По этому показателю в СКФО республика уступает лишь Чечне.