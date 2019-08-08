Анкара, 8 августа, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Главное управление Турецкой Республики по вопросам миграции опубликовало письменное заявление, в котором сообщило, что информация о том, что 600 беженцев, направленных в центр экстрадиции Османийе, 24 июля 2019 года якобы были выдворены из страны без каких-либо процедур, не имеет под собой никаких оснований.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженец

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении говорится: «Все документы, связанные с направлением нелегальных мигрантов в специализированные центры или их последующей экстрадицией, заверяются соответствующими консульствами и посольствами. В этой связи, нелегальные мигранты, большинство из которых составляют афганцы и пакистанцы, доставленные в центр Османийе, будут экстрадированы только по завершении предусмотренной законом процедуре».

В заявлении сказано: «Заявления о выдворении из страны 600 человек без соблюдения процедуры беспочвенны и не имеют под собой никаких оснований. Все работы и процедуры в центрах по экстрадиции осуществляются в соответствии с Законом Турецкой Республики №6458 об иностранных гражданах и международном убежище».