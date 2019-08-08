Обнинск, Калужская область, 8 августа, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Журналистом из Обнинска Калужской области Андреем Ильницким подготовлен красочный альбом «Обнинск в акварели», сообщили 8 августа корреспонденту ИА REGNUM в обнинском отделении Союза журналистов России.

Admobninsk.ru Альбом «Обнинск в акварели»

В издании представлены произведения художников Максима Круглова, Натальи Март и Алексея Никитенкова. В оригинальном альбоме, можно увидеть знаковые для Обнинска места: Морозовскую дачу, усадьбу Бугры, первую в мире атомную электростанцию, домик Курчатова, административный корпус Физико-энергетического института, памятник первопроходцам атомной энергетики. Все акварели сопровождаются рассказом о событиях, связанных со зданиями, памятниками, живописными уголками Обнинска, представленных в альбоме. Читатель не только знакомится с творчеством местных мастеров акварели, но и совершает экскурс в историю первого наукограда России.

Официальное представление нового альбома «Обнинск в акварели» и встреча с участниками проекта состоится 15 августа 2019 года в Музее истории города Обнинска.