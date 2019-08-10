Подробнее о ценах на хлеб в регионах России в трансляции ИА REGNUM .

В абсолютном исчислении средняя цена на чёрный хлеб в июне 2019 года составила 50,54 рубля за килограмм, что на 9,6% выше стоимости в июне 2018 года. Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали за этот же период на 8,3% до 75,87 рубля за килограмм, а булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов — на 7,4% до 49,96 рубля за килограмм.

Наиболее быстрым темпом из хлебобулочных изделий в 2019 году растут цены на хлеб из ржаной муки. По состоянию на 5 августа 2019 года к концу декабря 2018 года рост цен на чёрный хлеб составил 5,5%, на изделия из пшеничной муки первого и второго сортов — на 4,4%.

В 2018 году рост цен на хлеб за полугодие к прошлогоднему показателю составил лишь 2,3%. При этом общая инфляция на продовольственные товары в 2019 году составила 5,8%, а на непродовольственные — соответственно, 4,2%.

С января по июль 2019 года цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 7,7% в отношении к аналогичному периоду 2018 года. Таким образом, рост цен на хлеб заметно опередил общий уровень инфляции, который по итогам за шесть месяцев составил 5%, сообщает Росстат.

В Татарии, где произошла существенная гибель урожая озимых, цены на хлеб «замерли» с весны. На 22 апреля 2019 года в Казани за хлеб ржаной и ржано-пшеничный просили 42,81 рубля/кг, а на 29 июля 2019 года — 42,87 рубля. Стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки первого и второго сортов с апреля не менялась, оставшись на уровне 48,8 рубля за кг.

В Барнауле на 7 августа стоимость хлебобулочного изделия «лепешка царская» весом 450 гр — 49,99 рубля, а за бездрожжевой хлеб «Богатырский» весом 400 гр просят 34,59 рубля.

На Урале в одном из киосков продают «подмосковный» батон по 15 рублей. Ещё весной он стоил дороже — 19 рублей. Продавцы объясняют такой парадокс акцией на этот товар. Здесь же в продаже есть и «нарезные» батоны по 19 рублей, цены на которые за год не изменились.

В Приморье стоимость отдельных сортов хлеба преодолела психологическую планку в 50 рублей. Стоимость наиболее распространённого «Подольского» хлеба составляет от 35 до 40 рублей. Бюджетные варианты имеют цену от 19 рублей, но не обладают требуемыми вкусовыми качествами.

В Нижнем Новгороде на 5 августа 2019 года Нижегородстат даёт следующие данные: хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — 43,7 рубля/кг, что на 1,7% выше, чем неделей ранее, а хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 53,87 рубля/кг, что, наоборот, на 2,2% ниже цен за предыдущую неделю.

В Новгородской области, по данным Новгородстата, цены на хлеб за неделю — с 29 июля по 5 августа — выросли, но незначительно: менее одного процента.

В столице Республики Алтай — городе Горно-Алтайске — в сетевых магазинах белый хлеб весом 400 граммов стоит от 24 рублей. Есть и так называемый «социальный» хлеб с отрубями, который также весит 400 граммов, но продаётся по 11,90 рубля за булку. Он пользуется спросом среди населения. Цена за хлеб в сетевом магазине с собственной пекарней может достигать до 40 рублей за небольшую булку (бездрожжевой — порядка 39 рублей). В крупном пригородном селе Майма бородинский хлеб в магазине с собственной пекарней стоит порядка 30 рублей, тот же, но в нарезке — 32 рубля.

В Казани в сетевых магазинах можно приобрести хлеб по цене ниже средней по городу, но его вес зачастую будет меньше. Так, за хлеб «Нарочанский заварной в нарезке» весом 300 г просят 22,29 рубля, за хлеб «Савиновский» (400 г) — 26,99 рубля. Булка «Деревенского» весом 650 гр стоит 28 рублей.

Подробности в материале: В Госдуме предупредили о политических потрясениях из-за роста цен на хлеб

«Подобные вещи зачастую приводят к росту социальной напряженности и политическим потрясениям. Мы это хорошо знаем по концу 80-х — началу 90-х годов», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

В магазинах Саратова стоимость буханки пшеничного и ржаного хлеба одинакова и составляет 26 рублей. Батоны продаются двух основных видов: большой «Нарезной» стоит 34 рубля, поменьше «Столовый» — 24−26 рублей.

В Якутске за кг хлеба установилась цена в 114,16 руб, в январе — 115 руб.

Хлебопродукция из пшеничной муки высшего сорта якутянам обходятся от 73,23 руб. до 132,52 руб. за кг.

Самый дорогой хлеб в Якутии в посёлке Зырянка — 132,52 рубля за кг, в январе — 124,37. В магазинах Якутии хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной предлагают от 62,5 руб. до 95,5 руб. за кг.

К середине июля в некоторых регионах Приволжского федерального округа цены на хлеб выросли, в ряде регионов — снизились. При этом ржаной хлеб подорожал в 10 регионах из 14 приволжских, а цена пшеничного хлеба увеличилась только в магазинах семи субъектов.

12:13 08.08.2019

Цены на хлеб и другие хлебобулочные изделия в Крыму продолжают расти. Об этом 8 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю.

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В среднем белый хлеб и батон стоит в магазинах полуострова от 20 до 35 рублей. Хлеб из ржаной муки в Крыму стоит около 40 рублей, а в Севастополе — 50 рублей.

Об этом: Цены на хлеб в Крыму ползут вверх — Крымстат

12:18 08.08.2019 Стоимость хлеба, как белого, так и черного, в Воронеже значительно увеличилась за последние две-три недели. Рост был не резким: в некоторых магазинах цену поднимали на полтора-два рубля в неделю. По словам жителей региона, хлеб начал дорожать после 1 июля, когда традиционно выросли тарифы на услуги ЖКХ. Так, в магазине формата «у дома» одной из торговых сетей стоимость буханки хлеба «Украинский» производства одного из местных хлебозаводов составляет 34 рубля, тогда как ещё в середине июля он стоил 28 рублей. Популярные батоны «К чаю» того же производителя стоят 27,5 рублей против 23 рублей. «Городские» булки подорожали с 13 рублей сразу до 17 за штуку, а в некоторых магазинах цена достигает 19,5 руб. Цена на «Кольцовский» батон выросла в отдельных магазинах до 40 рублей, тогда как в середине июля он стоил 32 рубля. Производители, понимая, что по таким ценам буханка хлеба — слишком дорогое удовольствие для пенсионеров, вводят новации. Теперь воронежских магазинах теперь можно купить хлеб, упакованный не только по «половинкам» (цена составляет от 14 до 20 рублей, в зависимости от производителя, вес — около 370 граммов), но и даже небольшими кусочками, весом не более 200 грамм. Цена за такой «фрагмент» хлеба составляет около 8 рублей. Читайте также: Цены на хлеб в Воронеже: растут вместе с тарифами на ЖКХ

12:21 08.08.2019 В Чувашии с начала года стоимость хлеба выросла в среднем на 3,9−6,3%, что выше уровня инфляции, составившей за полгода 2,1%. В магазинах пшеничный хлеб в среднем продавался за 24,1 рублей (за 0,45−0,65 кг), что на 50 копеек дороже, чем было по состоянию на 25 июля. Нарезной батон за неделю подешевел на 10 копеек и достиг 23 рублей (за 0,35−0,4 кг), цена ржано-пшеничного хлеба возросла на 20 копеек — до 23,7 рублей (за 0,6−0,7 кг). Если сравнивать данные с начала 2019 года, то за восемь месяцев текущего года стоимость пшеничного хлеба выросла на 90 копеек (+3,88%), батон подорожал на 1,3 рубля (+6%), ржано-пшеничный хлеб — на 1,4 рубля (+6,3%). Подробнее: Рост цен на хлеб в Чувашии превышает уровень инфляции

12:32 08.08.2019 В России цены на хлеб подорожали из-за роста стоимости сырья — пшеницы и муки, отмечают эксперты. Читайте также: Эксперты назвали причину резкого подорожания хлеба в России

12:47 08.08.2019 В Белгородской области цена на хлеб остаётся на уровне прошлогодних значений. Заводской «Дарницкий» стоит от 27 рублей. Тостовый хлеб стоит 37−40 руб., батоны продают за 33−35 руб., нарезанные чуть дороже. Интересно, что чисто белого пшеничного хлеба крупные заводы Белгорода практически не выпускают, преобладают изделия с добавками — подовые, заварные, пектиновые, с морской капустой. Частные пекарни именно белый хлеб из пшеничной муки высшего сорта предлагают от 30 рублей. Хлеб по фирменным рецептам может стоить 60−80 руб. Читайте подробнее: Цены на белгородский хлеб практически не изменились

12:55 08.08.2019 Местная торговая сеть Каменска — Уральского Свердловской области порадовала в августе горожан скидкой на 0,5 пшеничного хлеба производства посёлка Берёзовский до 12,9 рублей. Обычно булка хлеба от данного производителя стоит 14 рублей. Со скидкой продаётся хлеб «Жито» белоярского производителя. Цена снизилась с 28 рублей за 0,35 кг до 24,9 рублей. На два рубля, с 26 до 24, подешевел «кирпичик» «Бородинского» хлеба весом 0,35 кг. известной компании из Екатеринбурга. Как отмечают каменские продавцы, цены на хлебо-булочные изделия с начала года повысились на 1,5−2 рубля, что они связывают с инфляцией.

13:03 08.08.2019 В Оренбургской области, согласно данным Росстата, в конце июля подорожал хлеб. На 31 июля 1 кг ржаного или ржано-пшеничного хлеба стоил 44,92 рубля, пшеничного — 42,65 рубля, тогда как на 15 июля 44,79 рубля и 42,58 рубля соответственно. Между тем в киоске, где реализуют хлеб и хлебобулочные изделия, корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что последний раз цену на хлеб повышали в мае. Рост составил 1 рубль. Подробности в материале: Сколько стоит хлеб в Оренбурге

13:22 08.08.2019 Цены на хлебобулочные изделия в Карачаево-Черкесии хоть и растут, но не такими быстрыми темпами, как на остальные продукты питания. Так, буханка темного «Бородинского» в сетевых магазинах столицы республики стоит в настоящее время около 24 рублей, белого — 23 рубля, а диетического с отрубями — 22 рубля. Цена на хлеб в магазинах Черкесска 8 августа 2019 года Напомним, в январе 2018 года хлеб нарезной в Черкесске стоил около 22 — 23 рублей. Таким образом, подорожание хлебо-булочной продукции составило в среднем за год около одного рубля. Ценник на хлеб в январе 2018 года Жители региона опасаются, что цена на хлеб может повыситься из-за того, что урожайность зерновых колосовых в регионе по сравнению с прошлым годом ниже из-за бесснежной зимы и малого количества осадков весной. Но, по словам министра сельского хозяйства КЧР Анзора Боташева, в целом аграрии рассчитывают получить урожай на уровне 2018 года. Читайте также: В Карачаево-Черкесии цены на хлеб не кусаются

13:22 08.08.2019 В Калужской области насчитывается порядка 10 крупных хлебозаводов и более 50 пекарен. Продукция местных производителей хлеба и хлебобулочных изделий широко представлена в ассортименте розничных торговых сетей региона, где доля местного хлеба составила в 2018 году 80% от сетевого товарооборота. В настоящее время разброс цен в магазинах широк: от 25,19 руб. за 380-граммовый нарезной пшеничный белый батон до 299 рублей за 700-граммовый ржаной бездрожжевой хлеб. В калужских магазинах, например, можно купить хлеб «Дарницкий» — 600 граммов за 26,09 руб., нарезной батон — 400 г. за 29 руб. 89 коп., хлеб «Чиабатта» — 150 г. за 40 рублей, хлеб «Бородинский» — 500 г. за 64 рубля, безглютеновый хлеб — 300 г. за 144 рубля, ржаной хлеб «Фермерский» — 400 г. за 218 рублей. Читайте также: В калужских магазинах цены на хлеб доходят до 300 рублей

13:23 08.08.2019 В магазинах Петербурга в последние годы сложились достаточно высокие, по сравнению с центром и югом России, цены на хлеб. Однако в сетевых магазинах города почти всегда имеется в продаже так называемый «социальный» хлеб, цены на который доступны малообеспеченным категориям граждан. Читайте подробнее: Хлеб в Петербурге недешёвый, но всегда есть «социальные» варианты

13:40 08.08.2019 В Челябинске в магазинах «Пятёрочка» цена батона нарезного («Первый хлебокомбинат») в нарезке составляет 37 рублей 49 копеек, передаёт 8 августа корреспондент ИА REGNUM.

13:57 08.08.2019 В Курганской области, согласно данным Свердловскстата, отмечается существенное повышение стоимости хлеба по сравнению с декабрём 2018 года. На ржаной хлеб цена повысилась за первые шесть месяцев 2019 года на 7,9%, на пшеничный — на 7,3%. Цена на хлеб росла планомерно. В декабре 2018 года килограмм ржаного хлеба в Зауралье в среднем стоил 41,8 рублей, в январе 2019 года — уже 43,52 рубля, в марте — 45,68, в июне — 46,25 рублей. Пшеничный хлеб в декабре 2018 года в среднем стоил 37,4 рублей за килограмм, в январе 2019 года — 37,83 рубля, в марте — 40 рублей, в июне — 40,2 рубля. Отметим существенный ценовой разрыв между ржаным и пшеничным хлебом — 6 рублей. Причём цены на продукт первой необходимости повысились в сельскохозяйственном регионе. Как отмечали эксперты, рост стоимости хлебобулочных изделий обусловлен в первую очередь повышением тарифов ЖКХ и цен на горюче-смазочные материалы. Подробности в материале: В Курганской области стоимость хлеба возросла в среднем на 7,6%

14:22 08.08.2019 На Ямале цены на хлеб с начала года повысились в среднем на два рубля. По информации департамента экономики ЯНАО, ржаной хлеб в регионе с начала 2019 года подорожал на 4,8%, или на 2,76 рубля. Средняя цена за килограмм ржаного хлеба на 22 июля составила 60,35 рубля. Пшеничный хлеб с начала года на Ямале подорожал на 2,4%, или на 1,34 рубля. Средняя стоимость булки белого хлеба в ЯНАО на конец июля составила 56,94 рубля за килограмм. Отметим, что мука на Ямале 100% привозная. Потому небольшое повышение цен на хлеб в регионе, по сравнению с той же сельскохозяйственной Курганской областью, где наблюдается рост в 7,6%, закономерно удивляет. Власти ЯНАО намеренно сдерживают цены на хлеб, субсидируя пекарни. Компенсируется часть затрат, связанных с выпечкой, заработной платой, стоимостью муки с учётом её доставки в автономный округ и коммунальными платежами. Объём финансирования хлебного производства в 2019 году увеличен по сравнению с прошлогодним на 11 млн рублей и составил в целом 85 млн рублей. Как сообщает департамент АПК Ямала, в 2019 году планируется просубсидировать выпечку 2 800 тонн хлеба — на 400 тонн больше, чем в 2018-м. Данная мера поддержки позволяет сохранять стабильную стоимость хлеба для жителей малых сельских населённых пунктов арктического региона. Читайте также: Ямальские цены на хлеб «приятно удивляют»

14:54 08.08.2019 Минсельхоз не наблюдает резких ценовых колебаний на хлеб. Об этом говорится в распространенном сообщении профильного министерства. «В целом текущая ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, без резких ценовых колебаний», — заверили в Минсельхозе. По данным министерства, «по отдельным позициям рост цен производителей на хлеб по отношению к прошлому году находится на уровне ниже инфляции, по отдельным — несколько превышает его». Читайте также: Минсельхоз: ситуация с ценами на хлеб стабильная

15:12 08.08.2019 Хлеб от новгородских производителей в торговых сетях продаётся дороже, чем социальный продукт или хлеб из соседней, Псковской области. Так, например, стандартная буханка весом 650 граммов хлеба «Дарницкий» производства «Новгородхлеб» стоит почти 46 рублей, батон нарезной весом 350 грамм и без нарезки — почти 24 рубля. Читайте подробнее: Патриотизм — дороже: цены на хлеб в магазинах Великого Новгорода

15:17 08.08.2019 Батон «Нарезной» нарезанный марки «Коломенское» подорожал в Москве на четыре рубля, сообщили корреспонденту 8 августа ИА REGNUM в розничных магазинах продуктов питания столицы. Подробности в материале: «Нарезной» батон в Москве подорожал на четыре рубля

15:20 08.08.2019 В Свердловской области хлеб можно дешевле купить в киосках, а по более высоким ценам он продаётся в магазинах. При этом с начала года цены поднялись. Подробности в материале: Цена хлеба на Урале: от 13 рублей и выше

15:37 08.08.2019 На фоне быстро растущей цены на хлеб в Калининградской области — на 17,4% за год — региональные власти констатируют рекордный урожай зерновых. Общая посевная площадь в этом, 2019, году составляет 271,4 тыс. гектаров. Это на 10% больше, чем годом ранее. Пшеницу в отдельных хозяйствах собирают с урожайность в почти 80 центнеров с гектара. Уже убрано примерно 30% урожая. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, полностью убран рапс, подоспела пшеница и другие зерновые. Он надеется на рекордные показатели в этом году в 500 тыс. тонн. «Это лучший результат советского периода», — сказал Антон Алиханов. Читайте также: На фоне подорожания хлеба в Калининграде — рекорды урожайности

16:35 08.08.2019 Популярный «Дарницкий» на полках магазинов стоит 50 рублей, батон — 48. Читайте подробнее: Ржаной хлеб в Архангельской области дорожает, пшеничный — дешевеет

20:21 08.08.2019 В Удмуртии в течение недели ржаной хлеб и хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки подорожал на 2,06%. При этом хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов подорожали лишь на 0,54%. В то же время стоимость пшеничной муки выросла за указанный период на 1,65%. Читайте также: В Удмуртии ржаной хлеб за неделю подорожал на 2%

20:40 08.08.2019 В Марий Эл за неделю, закончившуюся 5 августа, и хлеб, и мука подешевели. Цены на ржаной хлеб снизились на 1%, а на хлеб из пшеничной муки — на 5,2%. Читайте также: В Марий Эл хлеб и мука дешевеют

21:36 08.08.2019 По итогам июля в Пензенской области средний рост цен в группе товаров «хлеб и хлебобулочные изделия» составил 1,58% по сравнению с июнем. При этом мука пшеничная подешевела. Однако с начала года рост цен на муку составил 7%. Читайте также: В Пензенской области мука дешевеет, а хлеб дорожает