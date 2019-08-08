Токио, 8 августа, 2019, 11:59 — ИА Регнум. В мирной декларации 2019 года, посвященной 74-й годовщине ядерной бомбардировки Хиросимы, мэр города Кадзуми Мацуи впервые призвал правительство Японии и международное сообщество подписать и ратифицировать Договор ООН о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», правительство Японии стремится к поэтапному сокращению ядерных вооружения на основе Договора о нераспространение ядерного оружия (ДНЯО), но конфликт между ядерными и неядерным державами ставит Токио в сложное положение. Нынешняя ситуация не позволяет говорить о соблюдении ДНЯО, уже не говоря о вступлении в силу ДЗЯО.

Атомный гриб от взрыва бомбы над Хиросимой

Тем не менее, мэр Хиросимы посчитал нужным в декларации указать, что «призывает единственную страну, пострадавшую от применения ядерного оружия в военное время, поддержать Договор о запрещении ядерного оружия».

«Хибакуся» (жертвы ядерных бомбардировок) решительно поддержали слова главы города.