Сеул, 8 августа, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Южнокорейская авиакомпания T'way Airlines расширяет авиарейсы на Тайвань. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Самолет T'way Airlines

По их словам, с 6 сентября по 26 ноября авиакомпания запустит новый рейс по маршруту Пусан — Гаосюн, а стоимость билета составит 51 300 вон (~$42).

Как отметили в авиакомпании, рейс будет осуществляться четыре раза в неделю (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям).

В настоящее время компания T'way Airlines осуществляет четыре регулярных рейса на Тайвань: Кимпхо — Тайбэй, Инчхон — Гаосюн, Инчхон — Тайчжун и Тэгу — Тайбэй (Таоюань).

Также у южнокорейской авиакомпании подписано соглашение о совместной коммерческой эксплуатации авиарейса по маршруту Пусан — Тайбэй (Таоюань) с тайваньской авиакомпанией Tigerair Taiwan.

Известно, что в текущем году компания T'way Airlines намерена увеличить число рейсов и направлений на Тайвань.