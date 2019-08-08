Токио, 8 августа, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отрицательно высказался о перспективе встречи с президентом Республики Корея Мун Чжэином на фоне усиления напряженности между двумя азиатскими соседями по вопросам торговли и истории.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», на пресс-конференции в Хиросиме Абэ заявил, что «прежде всего необходимо, чтобы Южная Корея полностью выполняла свои обещания по двусторонним соглашениям». Премьер также сказал, что грядет ряд международных встреч, в которых обе страны примут участие, но на их полях японо-южнокорейской встречи на высшем уровне официальный Токио не планируется.

По словам премьера, Япония будет продолжать отстаивать свою позицию, как по вопросам исторического прошлого (в частности, военного принудительного труда), так и по торговым вопросам. Токио также ужесточит экспортный контроль в Южную Корею.