Приставы сообщили хабаровчанам, что долги не лишают их права голосовать
Хабаровск, 8 августа, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю официальным сообщением заверило жителей региона, что даже при наличии незакрытых долгов они имеют право голосовать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Наличие открытых исполнительных производств не является препятствием для реализации ваших избирательных прав. Вы можете проголосовать 8 сентября на выборах в Законодательную думу Хабаровского края, даже при наличии у вас задолженности за коммунальные услуги, неуплаченных алиментов, просроченных кредитов и других долгов», — говорится в листовках, которые сегодня распространяет служба судебных приставов по территории региона.
Реакция жителей края оказалось крайне негативной:
«Да вы что?! Пойти и проголосовать — единственное право, которое осталось? Остальное всё ушло за долги?!».
«А смысл голосовать, если всё равно всю жизнь будешь в долгах и никогда из них не вылезешь».
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Хабаровском крае пройдёт масштабная избирательная кампания. Выбирать будут региональный парламент, мэров городов, депутата Госдумы РФ.