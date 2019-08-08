Казань, 8 августа, 2019, 11:16 — ИА Регнум. В Татарии, где произошла существенная гибель урожая озимых, цены на хлеб «замерли» с весны, не меняясь, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Татарстанстата.

Government.ru Пшеница

На 22 апреля 2019 года в Казани за хлеб ржаной и ржано-пшеничный просили 42,81 рубля/кг, а на конец июля 2019 года — 42,87 рубля. Стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов с апреля не менялась, оставшись на уровне 48,8 рубля за кг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года, когда стало известно о гибели существенной доли озимых, в республике пошли слухи о возможном росте цен на хлеб. Глава минсельхоза региона Марат Ахметов на это сообщил, что данная продукция на стоимость хлеба не оказывает влияния, опровергнув слухи. Тогда же он уточнил, что в цене на хлеб 80% — это не стоимость сырья. Отметил он и снижение потребления хлеба в последние десятилетия.

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