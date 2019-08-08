Киев, 8 августа, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Киев не может выполнить требование Кремля и пойти на прямые переговоры с ДНР и ЛНР, поскольку это означает признание государственности этих республик. Об этом 7 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог, директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Вместе с тем, по словам эксперта, Украина может вести переговоры с ДНР и ЛНР не на государственном, а на региональном уровне в рамках т.н. «мариупольского формата» переговоров.

«Создавать прямую переговорную линию — это де-факто признавать государственность и государственные органы. Ни в правовом, ни в политическом плане Киев на это не пойдет. Другое дело, если создать формат, который будет сопровождать практическую реализацию переговоров на уровне нормандской группы и переговорной группы в Минске. В свое время я использовал термин «мариупольский формат», где представители сепаратистских властей (ДНР и ЛНР — ред.) могут работать с представителями правительства Украины, потому что есть спектр практических вопросов — от разминирования до перемещения граждан», — сказал Ермолаев.

Он сообщил, что в «мариупольском формате» будет смысл, он будет воспринят в украинском обществе, если политики дадут какие-то публичные ориентиры: зачем и какие его пределы?

«Здесь очень важна трактовка… Смысл в нем будет, если определят сроки завершения каденции государственных органов непризнанных республик… Такой подход позволит создать действенный механизм, а не декларативную позицию, для реализации политических, правовых и регуляционных решений, которые будут приниматься минской переговорной группой. Будет механизм имплементации через работу такого внутриукраинского «мариупольского формата», — подытожил Ермолаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел второй телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Общение президентов состоялось по инициативе Киева. Пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе разговора была подтверждена «исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса».

«В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы», — говорится в сообщении Кремля.