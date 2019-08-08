Токио, 8 августа, 2019, 12:15 — ИА Регнум. 7 августа правительство Японии обнародовало постановление об исключении Южной Кореи из списка надежных торговых партнеров (так называемого «белого списка»), которым предоставляются экспортные льготы.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», ужесточение экспортного контроля начнется с 28 августа. В постановлении также указано, что Япония расширит сферу товаров, на которые не будут действовать торговые преференции. Для отдельных товаров, которые могут использоваться в военных целях, может потребоваться дополнительное одобрение министерства торговли.