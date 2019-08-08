Тамбов, 8 августа, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Пятый, юбилейный рок-фестиваль «Чернозём» стартует в Тамбове 9 августа. Предварительная продажа билетов закрылась за два дня до начала мероприятия, с 8 августа начнётся заезд в палаточный лагерь, а затем на три дня Тамбов вновь станет рок-столицей не только Черноземья, но и страны — на фестиваль уже направляются официальные автобусные туры из Борисоглебска, Брянска, Воронежа, Казани, Костромы, Ярославля, Иваново, Владимира, Москва, Нижнего Новгорода, Пензы, Перми, Самары, Саранска, Саратова, Тулы и Удмуртии. Реальная же география гостей и участников, как обычно, окажется ещё шире.

Марина Каширская ИА REGNUM Фестиваль «Чернозём»

Марина Каширская ИА REGNUM Княzz на «Чернозёме» в 2017 году

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего за три дня на фестивале выступят выступят более 30 коллективов и сольных исполнителей. 9 августа на сцену выйдут «Температура Тела», FPG, Louna, «Ария», Вадим Самойлов и «Алиса». После основной программы на территории палаточного городка начнёт работу малая сцена. Первыми на ней выступят певица Лампочка и воронежская группа «7Б».

Марина Каширская ИА REGNUM Вадим Самойлов на «Чернозёме» в 2016 году

10 августа будут играть «Анимация», «Северный Флот», Amatory, 25/17, «Пикник» и Гарик Сукачёв. На малой сцене до начала основной программы будут играть группы «Гараж 114», T-RAVE, «Иванград» и «5 стихий», а после выступления хэдлайнеров состоятся выступления Васи Васина (группа «Карпичи») и «Монгол Шуудан».

Марина Каширская ИА REGNUM Louna на «Чернозёме» в 2017 году

11 августа выступят группы «Обе-Рек», «Мураками», «П***офильмы», Княzz, BrainStorm и «Мумий Тролль». На малую сцену до начала основной программы выйдут группы «Без Фанатизма», «Биполярка», The Burners и «Киберкола». Ведущими фестиваля будут участник «Квартета И» Александр Демидов, виджей Александр Анатольевич и видеоблогер Юрий Дудь.

Марина Каширская ИА REGNUM «Порнофильмы» на «Чернозёме» в 2018 году

В 2018 году, говоря о планах на будущее, генеральный продюсер фестиваля Сергей Белозёров губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявили, что пятилетний юбилей «Чернозём» отметит с особым размахом. Сюрпризы от организаторов не заставили долго ждать. Новая фестивальная сцена по размерам превзойдёт все предыдущие, рассказал Белозёров порталу «Топ68», а благодаря её расположению обзор на Татарском валу для зрителей станет ещё лучше. Организаторы заявили, что это ещё не все нововведения, которые ждут посетителей, но решили сохранить интригу до начала мероприятия.

Марина Каширская ИА REGNUM «Ария» на «Чернозёме» в 2017 году

Изменения претерпела и инфраструктура фестиваля. Его территорию разбили на отдельные зоны, а для удобства навигации запустили мобильное приложение. Там же можно будет посмотреть полное расписание выступлений и автограф-сессий, а также информацию о других активностях. Значительно расширился фудкорт и палаточный лагерь, стало больше туалетов и душевых кабинок. На парковку, в отличие от предыдущих лет, смогут попасть только гости фестиваля. В течение трёх дней, включая субботу и воскресенье, общественный транспорт в Тамбове будет ходить по расписанию будних дней, несколько маршрутов продлят до Татарского вала. Каждый день к окончанию фестивальной программы к Татарскому будут прибывать дополнительные автобусы.