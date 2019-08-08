Ярославль, 8 августа, 2019, 11:12 — ИА Регнум. В Ярославле второй раз признан несостоявшимся аукцион на строительство новой школы в микрорайоне «Сокол». Информация об этом размещена сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Микрорайон «Сокол» в Ярославле

Как и в первый раз, на аукцион не подано ни одной заявки. Как говорят представители ярославского строительного бизнеса, начальная максимальная цена аукциона неадекватна реальным рыночным затратам.

Для сравнения приводят аналогичный объект — новую школы в соседнем Рыбинске. Там начальная цена аукциона по строительству школы на 786 мест составляла 599 млн рублей. Ярославская школа на 750 мест стоит значительно дешевле — 497 миллионов рублей, на 100 миллионов рублей меньше.

«Дело в федеральных расценках, по которым составляются сметы. Так в проектно-сметной документации на строительство школы в Ярославле кирпич стоит 6 рублей. По такой цене не найти даже бывший в употреблении кирпич. Новый кирпич стоит в два раза дороже — 11−12 рублей. Естественно, работать себе в убыток никто не хочет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM представитель одной из строительных организаций города.

Стоит отметить, что обе новые школы — в Рыбинске и Ярославле — должны были начать строить в 2019 году. В Рыбинске работы начались и активно идут. Школу на улице Тракторной планируют сдать до конца 2020 года. В Ярославле пока не могут найти подрядчика.