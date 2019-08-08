Джакарта, 8 августа, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Правительство Индонезии готово выполнить условия Всемирной торговой организации (ВТО) и разрешить импорт куриных продуктов из Бразилии. Об этом, как сообщает Antaranews, заявил министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита.

Куриное мясо

«У нас нет другого выбора», — отметил министр торговли Индонезии после координационного совещания, на котором обсуждался спор об импорте бразильских продуктов из курицы в Джакарту.

Ранее Бразилия официально просила ВТО открыть комиссию для изучения политики Индонезии в отношении импорта кур из Бразилии. В 2017 году Бразилия выиграла дело о торговом споре против Индонезии в ВТО.

Напомним, Бразилия является одной из крупнейших стран-экспортеров мяса птицы в мире.