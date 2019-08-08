Оренбург, 8 августа, 2019, 11:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2019 году виноградники заложены на площади 2 га. В этом году виноградники будут субсидироваться впервые, сообщили корреспондент ИА REGNUM в минсельхозе региона.

Виноградник

По данным ведомства, виноградник заложен в селе Краснохолм. Ставка господдержки составит около 200 тыс. рублей, как и в случае субсидирования закладки и развития садов.

Отметим, что в постановление правительства Оренбургской области от 2017 года «О порядке предоставления субсидий на развитие садоводства, поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями» внесены изменения, согласно которым в понятие «многолетние насаждения» впервые добавляется вид государственной поддержки на закладку виноградников.

На сегодняшний день закладка садов и питомников проведена на площади 21,6 га, виноградников — 2 га. В 2019 году по данному виду субсидирования заложено 11,2 млн рублей.