Грозный, 8 августа, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Чечня в последние годы пользуется популярностью не только у российских туристов, но и у зарубежных. Ежегодно число гостей увеличивается в разы. Так, 2018 году республику посетили туристы из 78 стран. Об этом сообщил министр Чечни по туризму Муслим Байтазиев.

Yarichev Abdurakhman Грозный. Чеченская Республика

По его словам, для комфортного пребывания туристов в республике создаются все условия.

«Мы уверены, что эта география будет расти с каждым годом», — написал он на своей странице в Instagram.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Чечню посетили 146 тыс. туристов Это на 19% больше, чем годом ранее. Как отметил глава министерства по туризму Муслим Байтазиев, для увеличения потока туристов потенциал республики был представлен на 10 выставках, в том числе в Китае, ОАЭ и Германии.

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