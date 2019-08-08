Биробиджан, 8 августа, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Биробиджанское гидрометеобюро предупреждает о приближении опасного природного явления, которое может нанести ущерб городской инфраструктуре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Исаак Левитан. Буря. Дождь. 1899

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Так, согласно сообщению синоптиков, в ближайшее время на город хлынут сильные проливные дожди, ветер может усилиться до 15 м/с. Это может привести к подтоплению низменных участков местности, привести к обрыву линий электропередач, нарушить работу объектов энергетики и социальной инфраструктуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области местные жители и спасатели строят дамбы на направлениях, наиболее опасных с точки зрения возможности прорыва воды. К труду привлечены даже женщины и дети — они насыпают песок в мешки, помогают мужчинам и спасателям нарастить высоту заградительной дамбы.