Москва, 8 августа, 2019, 10:59 — ИА Регнум. ЦСКА назвал сумму, за которую может отпустить нападающего Фёдора Чалова в английский клуб «Кристал Пэлас». Об этом 8 августа сообщает «Матч ТВ».

Дмитрий Голубович Фёдор Чалов

Отмечается, что ЦСКА готов отпустить форварда, если «Кристал Пэлас» предложит не менее €30 млн. В противном случае 21-летний игрок останется в составе «армейцев» до лета 2020 года.

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Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» увеличил предложение по Чалову до €25 млн. При этом отмечалось, что футболист намерен перейти в лондонский клуб.

Добавим, что трансферное окно в Англии закроется 8 августа в 19:00 (мск).