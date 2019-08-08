Москва, 8 августа, 2019, 10:55 — ИА Регнум. В России в 2019 году отмечен резкий рост цен на хлеб. Так, согласно данным Росстата, в январе — июле этот продукт питания стоил на 7,7% больше, чем годом ранее. Для сравнения: это в три раза больше показателя 2018 года. Тогда хлеб подорожал всего на 2,3%.

Хлеб

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Так, белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 8,3% — до 75,87 рублей за килограмм. Рост на серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов составил 7,4% (49,96 руб./кг).

Значительнее всего повысилась стоимость хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки, сообщает РБК. Цены на него всего за месяц (в июле по сравнению с июнем) выросли на 9,6% — до 50,54 рубля за килограмм. Эксперты объясняют такой рост цен на хлеб удорожанием сырья.

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В Брянске резко подорожал хлеб

Как сообщало ИА REGNUM, в мае представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева поясняла, что главной причиной роста цен на хлеб в России стало подорожание пшеницы и муки. По её словам, основания для этого сложились еще в августе — сентябре 2018 года. Кроме того, на цену на хлеб повлиял также рост НДС.

Напомним, резкий рост цен на хлеб был зафиксирован в начале июня в Брянске. О подорожании сообщили местные СМИ. Так, цена на буханку хлеба и батон в некоторых магазинах поднялась почти на треть — до 29 рублей. Причину роста производители не объяснили.