Абакан, 8 августа, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Только за июль и начало августа 2019 года на водных объектах Хакасии погибли восемь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 августа в республиканском главке МЧС.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Купаться запрещено!

В ведомстве, сославшись на данные статистики, уточнили, что в основном на воде гибнут люди в состоянии алкогольного опьянения. Также в группе риска дети, купающиеся без присмотра взрослых в необорудованных для отдыха местах. В августе в реке Абакан в районе села Большой Монок погибла восьмилетняя девочка.

Спасатели предупреждают, что безопасны для купания только официально открытые пляжи и места с развёрнутыми спасательными постами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, в регионах Сибири с начала купального сезона-2019 зарегистрировано 171 происшествие: погибли 169 человек, из них 24 ребёнка.

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