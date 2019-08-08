Москва, 8 августа, 2019, 10:49 — ИА Регнум. На финансовых рынках продолжается «бегство от рисков», связанное с обострением «торговой войны» США и Китая, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«После введения пошлин на весь импорт из Китая в США Пекин ответил отказом от ввоза американского продовольствия и ослаблением юаня, на что Дональд Трамп назвал КНР «валютным манипулятором». Нарастание конфликта вызывает давление на рисковые активы, к которым относится и рубль», — отметил эксперт.

Кроме того, внезапно увеличились запасы нефти в США, на 2,4 млн баррелей, при прогнозе снижения на 2,8 млн баррелей. В результате упали нефтяные котировки, уйдя ниже $58 за баррель марки Brent.

Но в то же время утром 8 августа вышли неожиданно позитивные данные об увеличении экспорта Китая на 3,3% в июле при прогнозе снижения на 2%. Импорт, хотя и сократился на 5,6%, но меньше, чем ожидалось (8,3%). Данный позитив может ограничить антирисковые настроения.

«Котировки курса доллара к рублю находятся на максимуме с июня, и им сложно значимо вырасти далее, поскольку основной негатив уже учтён ценами. Соответственно, наиболее вероятный диапазон на сегодня, 8 августа — 64,80−65,70 руб./доллар», — полагает Гойхман.

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