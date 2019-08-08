Аддис-Абеба, 8 августа, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Руководство штата Амхара на севере Эфиопии заявило, что силам безопасности региона удалось вызволить 882 человека из рук работорговцев. В заявлении для прессы Управления по социальным вопросам и занятости штата Амхара говорится, что 882 человека были освобождены в течение последнего финансового года 2018/19. Также сообщается, что полиция региона заключила под стражу и передала в суд 32 эфиопов, подозреваемых в организации торговли людьми. Об этом сообщает эфиопское информационное агентство Satenaw.

Франсуа-Огюста Байарда. Скупка рабов на африканском побережье и их отправка на невольничий корабль. XIX в

Из числа 882 эфиопов, освобожденных в 2018/19 году, 440 — женщины, а остальные мужчины. В заявлении Управления штата Амхара сказано, что несмотря на улучшение социальной среды в стране по причине быстрого экономического роста и проводимые властями страны кампании по информированию общественности об опасностях попасть в руки преступников, осуществляющих торговлю людьми, по оценкам региональных властей, тысячи эфиопов нелегально ежегодно вывозятся в зарубежные страны в рабство.

Похищенных из Эфиопии людей преступники переправляют через три основных маршрута с конечными пунктами назначения на Аравийском полуострове, материковой части Европы и в Южной Африке.