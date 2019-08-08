Санкт-Петербург, 8 августа, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Финляндия изменила требования при подаче виз к россиянам после проверки работы петербургского консульства этой страны. Об этом сообщила 8 августа генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Напомним, теперь жители Северо-Западных регионов РФ, получавшие шенгенские визы от финской стороны в упрощенном порядке, должны будут прилагать к заявке на визу подтверждение маршрута и наличия финансовых средств. Новые требования вводятся с 1 сентября 2019 года.

«Летом прошлого года европейская комиссия провела проверку процесса обработки заявлений и оформления виз здесь, в Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге. По результатам проверки комиссия дала свое заключение. К Финляндии было выдвинуто требование руководствоваться общими правилами в отношении приложения к заявлению на получение виз», — сказала Ламмила.

По словам генконсула, финская сторона даже отложила ужесточение правил, чтобы не портить россиянам летние отпуска.

«Мы не хотели вводить новые требования перед летними отпусками русских путешественников, поэтому мы решили перенести введение новых правил. Я хочу убедить вас в том, что русские будут получать визы в Финляндию так же без затруднений с 1 сентября», — сказала Анне Ламмила.

Как сообщало ИА REGNUM, у здания визового центра Финляндии в Петербурге каждый день выстраиваются длинные очереди из тех, кто хочет успеть получить шенгенскую визу по старым правилам. Спрос на визы возрос не менее чем на треть.

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Для получения Шенгена жителям Северо-Запада РФ РФ придется теперь подтверждать свои доходы и предоставлять план поездки, бронь гостиницы или билеты. Полный список новых требований будет опубликован на сайтах посольства и генконсульств Финляндии в РФ.