Сеул, 8 августа, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Южнокорейская автокомпания Kia до конца 2019 года представит «заряженный» седан Forte GT. Об этом 8 августа сообщает портал 32cars.ru.

Цитата из видео YouTube Kia Forte GT

Автомобиль получит турбированный двигатель, который выдаёт 201 л. с. Он будет агрегатироваться с механической трансмиссией. Кроме того, автопроизводители оснастят новинку модернизированной подвеской. А внешность авто станет более агрессивной. Обновлённый Forte GT будет отличаться новым обвесом с задним спойлером, более модными колесными дисками и решёткой радиатора чёрного цвета.

Уже в базовом варианте у автомобиля будут водительское сиденье с электрическим приводом и вентиляцией, люк, система мониторинга «слепых зон» и адаптивный круиз-контроль.

Напомним, автокомпания KIA планирует в 2022—2023 году выпустить среднеразмерный пикап. Он будет изготовлен в двух модификациях. Первая версия будет предназначена для перевозки пяти человек, а вторая — двоих.

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