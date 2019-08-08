Сеул, 8 августа, 2019, 13:41 — ИА Регнум. В Южной Корее сдержанно отреагировали на недавние ракетные пуски КНДР. В частности, советник президента по национальной безопасности Чон Ый Ён заявил, что эти инциденты не нарушают соглашений между двумя странами, сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Diamond.jp Ким Чен Ын наблюдает за запуском баллистической ракеты

Чон Ый Ён также напомнил, что Сеул и Пхеньян поддерживаю постоянный контакт по прямой телефонной линии; представители двух стран обсуждали и ракетные запуски. По мнению Чон Ый Ёна, действия КНДР, несомненно, являются серьезным вызовом, но в то же время не нарушают военного соглашения, заключённого год назад, в рамках которого Пхеньян обязывался прекратить испытания межконтинентальных ракет. Ракеты, испытанные в июле-августе, представляют собой баллистические реактивные снаряды с небольшим радиусом действия.

При этом, испытания, как утверждает Пхеньян, служат цели продемонстрировать недовольство отсутствием прогресса в переговорах с США и проведением военных учений на Юге.