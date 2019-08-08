Сеул, 8 августа, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Главный павильон королевского дворца Кёнбоккун, расположенного в центре Сеула, впервые станет доступен для посещения широкой публике. Об этом сообщает южнокорейский новостной портал KBS.

Blmtduddl Королевский дворец Кёнбоккун. Сеул

Речь идёт о зале Кынчонджон, в котором располагался трон вана династии Чосон, построенный ещё в 1395 году, но уничтоженный в 1592 году. Нынешнее здание представляет собой реконструированный павильон, воссозданный в 1867 году. Павильон использовался в особо торжественных случаях и для проведения церемоний, включая коронации и приём иностранных послов.

Ранее он был закрыт для посещения из-за проведения восстановительных работ и особой исторической значимости. Однако с 21 августа к историческому наследию можно будет прикоснуться по средам и субботам. Отмечается, что в павильон будут пускать лишь небольшие группы по 20 человек, а само посещение будет бесплатным.