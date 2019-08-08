Сеул, 8 августа, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics заявил о сокращении занимаемой им доли рынка в Китае. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Samsung

По результатам второго квартала 2019 года, доля Samsung на рынке смартфонов упала ниже 1% и составила 0,7%, или 700 тысяч единиц продукции. Для сравнения, в 2016 году доля конгломерата в КНР составляла 4,9%, в 2017 — 2,1%, а в первом квартале 2019 года едва достигла 1,1%. Главными игроками на китайском рынке остаются местные производители — Huawei с долей рынка в 37,3%, Oppo — 19,7%, Vivo — 18,5%, Xiaomi — 12%.

На пятом месте располагается американская корпорация Apple, доля которой составляет 6,2%.

Как бы то ни было, на мировом рынке Samsung сохраняет лидерство: объём продаж достигает 22,3%. Эксперты объясняют негативную динамику тем, что продукция китайских производителей является более дешёвой и не уступает по качеству зарубежным аналогам.