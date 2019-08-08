Москва, 8 августа, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Жители России чаще покупают книги, чем читают. Практикуют чтение книг 53%, покупку осуществляют 88%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Пустая книга

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Чаще всего читают книги женщины (59%), молодежь 18−24 лет (83%) и 25−34 лет (61%) и люди с высшим образованием (68%).

Каждый из читающих прочел пять книг в течение трех последних месяцев. Больше всего книг прочитывают люди старше 60 лет (в среднем семь) и респонденты, которые практически не пользуются интернетом (девять книг).

Покупали книги когда-либо 88% граждан РФ, причем половина опрошенных (50%) сделали покупку не более года назад. В среднем они покупали по восемь книг, но чаще всего не более трех.

Опрос проведен 6 августа 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство жителей России любят читать. При этом больше всего граждане увлекаются чтением художественной литературы (83%).

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