Сеул, 8 августа, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Сеул председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на дипломатические источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Рабочие переговоры, по данным агентства, ведутся уже давно, однако обсуждение предстоящего визита стало главной повесткой на встрече глав МИД двух стран, прошедших на прошлой неделе в Бангкоке.

Южная Корея заинтересована в поиске новых поставщиков и расширении экспортных рынков после того, как Япония ввела ограничения на торговлю. В свою очередь, Китай стремится восстановить отношения, испорченные в 2017 году из-за размещения в Южной Корее американских комплексов ПРО THAAD, а также скоординировать позиции в переговорах о денуклеаризации КНДР. Не исключено, что Южная Корея будет использована в качестве посредника для переговоров с США на фоне эскалации торговой войны, полагают политологи.

Точные даты визита пока не называются, но, как сообщил источник, это произойдёт в течение одного-двух месяцев.