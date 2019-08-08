Лима, 8 августа, 2019, 12:08 — ИА Регнум. 6 августа в Лиме начались предварительные слушания по делу бывшего президента Ольянты Умалы и его супруги Надине Эредьи. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Kremlin.ru Ольянта Умала

Пара подозревается в незаконном получении денежного вознаграждения от бразильской строительной компании Odebrecht. По данным следствия, в 2011 г. фирма дала Умале 33 млн долларов на предвыборную кампанию в обход законодательства. 7 мая прокуратура выдвинула Умале и Эредье официальные обвинения в отмывании средств.

6 августа в бразильском Сан-Паулу также были допрошены бывшие управляющие перуанским подразделением Odebrecht Хорхе Барата и Рикардо Болейра.