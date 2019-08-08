Люка Скай Уокера разыскивает полиция США — Люк Скайуокер иронизирует
Лос-Анджелес, США, 8 августа, 2019, 11:13 — ИА Регнум.
Актер Марк Хэммил подшутил над тем, как сложилась судьба его героя Люка Скайуокера во франшизе «Звездных войн». Поводом для шутки стало реальное преступление, сообщил портал ComicBook 7 августа.
В начале августа 2019 года в округе Картер (США) полиция получила ордер на задержание мужчины по имени Люк Скай Уокер: он подозревался в краже чужого имущества на сумму более $1000. Марк Хэммил, исполнитель роли Люка Скайуокера в серии фильмов «Звездные войны», не удержался от шутки по этому поводу.
В своем аккаунте в Twitter он опубликовал ссылку на соответствующую новость и прокомментировал эту историю:
https://twitter.com/HamillHimself/status/1159179444721876992
В начале августа 2019 года в сети появились видеоролики с первых проб Хэммила на роль Скайуокера.
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