Челябинск, 8 августа, 2019, 10:30 — ИА Регнум. В Челябинской области мэр Магнитогорска Сергей Бердников назначен заместителем губернатора. Документ подписал врио главы региона Алексей Текслер.

Gubernator74.ru Сергей Бердников

Свои обязанности Бердников будет исполнять на общественных началах, уточнили в пресс-службе губернатора.

Чиновник родился в Магнитогорске 21 октября 1962 года. Практически вся его жизнь связана с родным городом. Свой трудовой путь он начал в 1981 году слесарем. 28 сентября 2016 года Бердников стал врио мэра Магнитогорска, спустя немногим меньше месяца, 25 октября, был назначен полноправным главой города.