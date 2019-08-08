Минск, 8 августа, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Белорусский участок нефтепровода «Дружба», по которому в апреле 2019 года из России начали поставлять некачественные нефтяные продукты, в настоящее время полностью очищен от «грязной нефти». Об этом 8 августа заявил директор ОАО «Полоцктранснефть Дружба» Василий Дроботов.

Transoil.by Нефтепровод «Дружба»

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"Система «Полоцктранснефть Дружба» полностью очищена от нефти с содержанием хлорорганики», — приводит ТАСС слова руководителя предприятия, добавив, что очистка завершена раньше запланированных сроков, намеченных на 15 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле «Белнефтехим» сообщил о кратном превышении хлорорганических соединений в нефти, поступившей из России по нефтепроводу «Дружба». В результате были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию. По данному факту в России было возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.

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По словам председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова, поставки некачественной нефти из России лишили Белоруссию возможности получить прибыль в размере около $100 млн.