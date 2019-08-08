Приштина, Сербия, 8 августа, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово в отставке Рамуш Харадинай, выступая с речью на памятном мероприятии в селении Вранич в Джакове, посвященному памяти косоваров, сражавшихся и погибших в бою против сербских вооруженных сил, заявил, что Косово всё ещё не стало 100% государством, и потому стоит без колебаний заполнить то, что осталось до полноценной государственности.

Oscepa.org Рамуш Харадинай

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Харадинай заявил, что те, кто устали от вызовов, сопряженных с государственностью, должны уйти с дороги, и оставить место другим. В Косово слова экс-премьера восприняли как относящиеся к президенту Республики Хашиму Тачи.

Рамуш Харадинай, один из лидеров Армии освобождения Косово (УЧК) в 1998—1999, призвал сограждан брать пример с бойцов УЧК и без колебаний, не останавливаясь перед жертвами делать все необходимое для того, чтобы обеспечить государственность Косово.