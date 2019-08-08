Москва, 8 августа, 2019, 10:21 — ИА Регнум. В Москве состоится 12 бракосочетаний, проведённых в соответствии с традициями Индии, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Vk.com/indianwedding2019 Индийская свадьба

Церемонии пройдут в парке «Сокольники» с 9 по 11 августа, по четыре в день. Местом проведения станет эстрадная площадка «Веранда танцев». Сообщается, что будут соблюдены все традиции национальной свадьбы. Специально для обрядов в Москву из Индии приезжают пуджари — священнослужители.

Посетители парка могут стать гостем на свадьбе, но для этого нужно предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля.

Фестиваль «День Индии» в парке «Сокольники» подготовил обширную программу для гостей, которая поможет москвичам узнать больше о традициях и культуре азиатской страны.