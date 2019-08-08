Душанбе, 8 августа, 2019, 10:19 — ИА Регнум. По итогам первой половины 2019 года в Таджикистане произведено 610 тонн мёда, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 8 августа сообщает издание «Авеста» со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

Мёд

В министерстве напомнили, что в 2018 году в республике было произведено 4,1 тыс. тонн мёда. Пасечники республики экспортируют мёд в Россию, Афганистан и ОАЭ.

В министерстве сельского хозяйства республики считают, что в Таджикистане можно разводить до 600 тыс. пчелиных семей, которые смогут принести до 12 тыс. тонн мёда в год.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-июля 2019 года производство фруктов в Таджикистане составило 116,5 тыс. тонн, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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