Москва, 8 августа, 2019, 10:17 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены предложением отменить автоматическое оповещение пожарных о возгорании на социальных объектах, включая поликлиники, школы, больницы, торгово-развлекательные центры, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарный извещатель

Отмена автоматической передачи сигнала о возникновении пожара в социальных учреждениях произойдет в случае принятия поправок в закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которые опубликованы на официальном правительственном сайте проектов нормативных правовых актов.

Сейчас сигнал «пожар» на социально значимых объектах должен не только оповещать их персонал, но и автоматически дублироваться в пожарную часть. Эта норма была введена в 2012 году. Предлагаемый законопроект отменяет это требование, позволяя передавать сигнал в службу 01 работникам объекта или сторонних организаций.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил категорически против таких поправок.

«Трагедия в «Зимней вишне», пожары в Сибири выявили серьезные пробелы в сфере обеспечения пожарной безопасности. Но вместо того, чтобы их устранять, нам предлагают ломать уже построенное, не двигаться вперед, а сделать шаг назад. Неужели опять захотелось сэкономить там, где это недопустимо — на стариках, детях, пациентах медучреждений?!» — возмущен депутат Госдумы.