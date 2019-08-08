Рединг, Великобритания, 8 августа, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Румынский нападающий Георге Пушкаш перешёл из миланского «Интера» в «Рединг». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Rolandhino1 Георге Пушкаш

В сезоне 2018/19 Пушкаш играл за «Палермо», который выступает в Серии B. Он сыграл в 33 матчах, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Пушкашем также интересовались московские ЦСКА и «Спартак», а также «Бирмингем Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

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