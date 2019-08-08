Лос-Анджелес, США, 8 августа, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Судьба супергероя Тони Старка (Железного человека) была предрешена еще три года назад. Об этом рассказали режиссеры фильма «Мстители: Финал» братья Руссо, отвечая на вопросы фанатов Marvel на форуме Reddit 7 августа.

Железный человек

Сессию вопросов-ответов создатели фильма решили провести в рамках пресс-тура «Мы любим вас 3000». Один из вопросов поклонников касался смерти Тони Старка в конце блокбастера «Мстители: Финал». Руссо ответили, что знали о его судьбе уже на протяжении трех лет, то есть это такое решение приняли ещё во время премьеры фильма «Первый мститель: Противостояние» (2016).

Ранее режиссера Джо Руссо обвинили в ненависти к Железному человеку, на что сотрудник Marvel ответил, что планировал убить его еще в 2016 году.

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Фильм «Мстители: Финал» вышел в апреле 2019 года и стал самым кассовым в истории кинематографа.