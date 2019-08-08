Магадан, 8 августа, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Магаданский городской суд приговорил 27-летнего мужчину к 6 годам лишения свободы за связи сексуального характера с несовершеннолетними детьми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах региона.

Тюрьма

Читайте также: Владимирского педофила отправили в колонию на 15 лет за детскую порнографию

В ходе следствия было установлено пять эпизодов связи с детьми разного возраста с помощью интернета.

«Проживая в Магадане, позже — в Новосибирске, осужденный с августа по декабрь 2017 года через приложение интернета вступал в переписку с девушками, не достигшими 16-летнего возраста. Зная о возрасте детей, он вёл с ними переписку на интимные темы, предлагая вступить в половую связь, а также направлял в их адрес фотографии сексуального характера», — пояснили в следствии.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области 39-летний мужчина осужден на 15 лет за совращение 16 девочек и изготовление детской порнографии.