В посольстве Южной Осетии в Москве почтили память погибших в 2008 г
Москва, 8 августа, 2019, 09:46 — ИА Регнум. 7 августа в посольстве Южной Осетии в Москве почтили память погибших в ходе трагических событий августа 2008 года. На территории посольства приспущен государственный флаг республики, сообщает пресс-служба димпломатического представительства.
В церемонии возложения цветов приняли участие представители МИД России, Совета Федерации РФ, представители дипломатических миссий, постоянного представительства республики Северная Осетия-Алания при президенте РФ, общественных организаций и Московской осетинской общины.
Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев выступил с речью, в которой напомнил о действиях грузинских военных, поставивших целью уничтожение мирного населения республики, а также о российских миротворцах, несмотря на численно преимущество пртивника спасших Цхинвал.
Постол отметил, что Южная Осетия призывает весь мир осудить события 2008 г. и дать правовую оценку последовательному и целенаправленному геноциду осетинского народа».