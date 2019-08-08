Москва, 8 августа, 2019, 09:46 — ИА Регнум. 7 августа в посольстве Южной Осетии в Москве почтили память погибших в ходе трагических событий августа 2008 года. На территории посольства приспущен государственный флаг республики, сообщает пресс-служба димпломатического представительства.

В церемонии возложения цветов приняли участие представители МИД России, Совета Федерации РФ, представители дипломатических миссий, постоянного представительства республики Северная Осетия-Алания при президенте РФ, общественных организаций и Московской осетинской общины.

Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев выступил с речью, в которой напомнил о действиях грузинских военных, поставивших целью уничтожение мирного населения республики, а также о российских миротворцах, несмотря на численно преимущество пртивника спасших Цхинвал.

Знаур Гассиев «Именно российские миротворцы первыми приняли на себя удар наступающих грузинских войск. При этом грузинские военные, нарушая все нормы международного права, подвергли позиции миротворческого контингента артиллерийскому и минометному обстрелу, обстрелу из танков и стрелкового оружия, налетам штурмовой авиации. Российские миротворцы стали настоящим камнем преткновения для грузинских военных, которые, обладая значительным численным преимуществом, так и не сумели захватить расположение миротворцев. Трое суток российские миротворцы и осетинские ополченцы вели неравный бой с вошедшим в Цхинвал противником».

Постол отметил, что Южная Осетия призывает весь мир осудить события 2008 г. и дать правовую оценку последовательному и целенаправленному геноциду осетинского народа».