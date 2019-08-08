Париж, 8 августа, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Французская автокомпания Bugatti планирует создать кроссовер с электрическим агрегатом. Об этом сообщает портал Automobile Magazine.

Логотип Bugatti

По информации портала, авто будет создано совместно с хорватской компанией Rimac и немецкой инжиниринговой компанией Edag.

Автопроизводители оснастят электрокар силовой установкой, которая развивает мощность порядка 1900 л. с. Предполагается, что автомобиль будет стоить около 850 000 долларов.

Автокомпания планирует реализовывать по 600 электрокроссоверов в год.

Напомним, компания Bugatti планирует разработать электроседан мощностью около 870 л. с. Премьера электрокара может состояться в 2023 году.

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