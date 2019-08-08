Новороссийск, Краснодарский край, 8 августа, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Уголовное дело после ДТП с участием автобуса под Новороссийском Краснодарского края возбуждено по двум статьям — по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц»), п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет»). Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры 8 августа. В прокуратуре также начали проверку по факту аварии.

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Как уточнили в надзорном ведомстве, авария произошла 7 августа около 22:00 на трассе Новороссийск — Керченский пролив. По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai, который принадлежал Федеральному бюджетному лечебно-профилактическому учреждению «Санаторий «Эллада» Федеральной налоговой службы», под управлением 41-летнего водителя, двигался в сторону п. Верхнебаканский. По пока не установленным причинам автобус столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg, который ехал навстречу, от удара автобус пробил металлическое ограждение, перевернулся и упал в обрыв. В результате аварии погибли двое детей и женщина, ехавшие во внедорожнике. После аварии были госпитализированы 44 человека, в том числе 41 — пассажиры и водитель автобуса и трое — водитель и пассажиры внедорожника.

Как сообщало ИА REGNUM, уже установлено, что в момент аварии оба водителя были трезвыми.