Монреаль, Канада, 8 августа, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Великобритании Кайлом Эдмундом во втором круге турнира в Монреале. Встреча, продолжавшаяся 1 час, завершилась со счётом 6:3, 6:0.

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Медведев три раза подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 5 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Медведев сыграет с чилийским теннисистом Кристианом Гарином.

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